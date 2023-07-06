С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Сбербанк продолжает ожидать существенного роста портфеля ипотеки по итогам 2023 года: уже сейчас выдано жилищных кредитов на 1,8 триллиона рублей, а к концу года они превысят 3,5 триллиона рублей, заявил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев. Сбербанк позитивно оценил динамику потребкредитования

"Сбербанк в этом году динамично растет, мы выдали уже 1,8 триллиона рублей ипотечных кредитов. Если сравнивать год с годом это вообще существенный рост, в прошлом году первое полугодие было сильно замедленным", — сказал он в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Царев отметил, что банк ждет существенного роста портфеля ипотеки по итогам 2023 года. "И более 3,5 триллиона рублей ипотеки мы выдадим в этом году", — добавил первый зампред правления Сбербанка.

Согласно данным банка, выдачи в прошлом году составили 2,6 триллиона рублей. Таким образом, рост составит почти 35%.

В июне Царев говорил, что Сбербанк ждет рост выдач своей ипотеки в 2023 году до 3,8 триллиона рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.