МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Альтернативой ипотеке может стать развитие рынка лизинга жилья, рассказали "Известиям" в Банке России. Сбербанк сохранил прогноз по росту выдачи ипотеки в 2023 году

Проработка этого вопроса предусмотрена в стратегии развития финансового рынка до 2030 года, утвержденной правительством в конце прошлого года.

В регуляторе уточнили, что новый инструмент подходит для категорий заемщиков, которые по каким-либо причинам не могут воспользоваться ипотекой, предлагаемой банками. Речь идет о людях без кредитной истории, о тех, кто проходил процедуру банкротства, а также о клиентах, не имеющих средств на первоначальный взнос.

В ЦБ рассказали, что в международной и российской практике есть удачные примеры использования подобных инструментов — например, аренда с правом выкупа в Италии и Испании, а в России — проект арендного жилья ДОМ.РФ.

В Банке России указали, что развитие коммерческого лизинга, то есть аренды жилья как розничной услуги потребует введения регулирования в отношении участников рынка — установления минимальных требований к их финансовой устойчивости и прозрачности деятельности, а также надлежащего обеспечения защиты прав клиентов. Кроме того, для развития спроса на новую услугу нужно выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество.

Также необходимо исключить возможность использования этого продукта как способа оптимизации балансов застройщиков и обхода действующих регуляторных ограничений на ипотечном рынке, добавили в ЦБ.

В настоящее время ведется межведомственное обсуждение темы.

Как считают в банковском секторе, новый продукт может стать лишь дополнением к уже существующим вариантам, а для его развития потребуется поддержка от государства.