С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт рассчитывает, что масштабный запуск биоэквайринга в российских магазинах состоится в следующем году, заявил глава НСПК Владимир Комлев на Финансовом конгрессе Банка России. ЦБ планирует ограничить биоэквайринг в рамках пилотного проекта

ЦБ РФ в четвертом квартале этого года хочет протестировать биоэквайринг — оплату в магазинах по лицу покупателя, на этапе пилотного проекта планирует установить лимит на сумму покупки в 2500 рублей, об этом вчера заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы речь ведем в том числе о достаточно крупных сетях торгово-сервисных предприятий, которые имеют федеральный охват. В дальнейшем мы рассчитываем в 2024 году выходить на полноценный roll out (охват — ред.)", — сказал Комлев.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.