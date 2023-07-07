С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт рассчитывает, что масштабный запуск биоэквайринга в российских магазинах состоится в следующем году, заявил глава НСПК Владимир Комлев на Финансовом конгрессе Банка России.
ЦБ РФ в четвертом квартале этого года хочет протестировать биоэквайринг — оплату в магазинах по лицу покупателя, на этапе пилотного проекта планирует установить лимит на сумму покупки в 2500 рублей, об этом вчера заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Мы речь ведем в том числе о достаточно крупных сетях торгово-сервисных предприятий, которые имеют федеральный охват. В дальнейшем мы рассчитываем в 2024 году выходить на полноценный roll out (охват — ред.)", — сказал Комлев.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.
https://1prime.ru/banks/20230707/841025749.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.