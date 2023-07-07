С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие кредитные организации. ЦБ рассматривает дальнейшее ужесточение регулирования потребкредитов

"Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", — сказала она, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

"Комиссии есть у всех. Поэтому, если рынок пойдет (на это — ред.), Сбербанк тоже посмотрит", — парировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", — ответила Скоробогатова.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.