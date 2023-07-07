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2023
https://1prime.ru/banks/20230707/841025812.html
В ЦБ призвали "Сбер" отменить комиссию за переводы в другие банки
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. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие кредитные организации. "Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения... ПРАЙМ, 07.07.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, сбербанк, комиссия за переводы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие кредитные организации.
"Мы очень ждем на "Финополисе" мудрейшего решения Сбербанка отменить комиссии за переводы из Сбербанка", — сказала она, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.
"Комиссии есть у всех. Поэтому, если рынок пойдет (на это — ред.), Сбербанк тоже посмотрит", — парировал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
"Комиссий нет у всех, это правда. Я сама клиент пяти банков, есть с чем сравнить", — ответила Скоробогатова.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.