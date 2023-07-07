С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Разделение мира на экономические блоки приведет к росту процентных ставок центральных банков, поскольку такая структура будет стимулировать больший спрос на инвестиции и государственный долг, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в прошлом году, что страна будет строить экономику на принципах "френд-шоринга", то есть углубления экономических связей только с доверенными странами.

"Прежде всего, это касается не столько финансового сектора, сколько промышленного сектора, расположения производств, перегруппировка глобальных цепочек произведения стоимости, концентрация их в странах — внешнеполитических, геополитических партнеров, а не в других странах, такая блоковая структура", — сказала Юдаева, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

Она отметила, что следствием такой политики станет фрагментация мировой торговли и глобальных финансовых рынков и, как результат, рост волатильности в экономике и на финрынке.

"Одно из следствий для Центральных банков: как это влияет на процентные ставки и финансовую стабильность? Я принадлежу к тем, кто считает, что из-за этого процентные ставки будут выше. Потому что это больший спрос на инвестиции, на госдолг и, соответственно, большее давление вверх на процентные ставки", — подчеркнула первый зампред ЦБ.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.