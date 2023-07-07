С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Средний срок ипотеки на жилье в новостройках с 2016 года вырос на 10 лет, до 26 лет, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. Военная ипотека: условия получения и ставки в 2023 году, как оформить

"Обращает на себя внимание рост среднего срока ипотечного кредита. В этом году уже 26 лет, как на графике показано, в 2016 году было 16 лет. На 10 лет у нас увеличился срок", — сказала она, выступая на финансовом конгрессе Банка России.

Согласно графику, который продемонстрировала Данилова, речь идет о среднем сроке ипотечного кредита на строящееся жилье. В 2023 году он составил 25,6 года, в 2016 году — 15,7.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.