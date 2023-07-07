МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Комиссии за переводы в другие банки вне Системы быстрых платежей (СБП), то есть с карты на карту или по реквизитам счета, взимают все системно значимые российские банки, а без комиссий можно обойтись лишь при выполнении определенных условий, при этом переводы внутри одного банка почти всегда бесплатны, показал анализ, проведенный РИА Новости. В Банке России ждут роста процентных ставок мировых центробанков

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, выступая в пятницу на Финансовом конгрессе ЦБ, призвала Сбербанк отменить комиссию за переводы в другие банки. Зампред правления Сбербанка в ответ заявил, что комиссии есть у всех, с чем Скоробогатова не согласилась, отметив, что она клиент пяти банков, и ей "есть с чем сравнить".

Переводы клиенту того же банка у большинства участников рынка будут бесплатными, однако Сбербанк такую комиссию взимает при превышении лимита в 50 тысяч рублей в месяц.

Что касается переводов в другие банки, то тут клиенту придется столкнуться с комиссиями. Однако некоторые участники рынка предлагают свои льготные программы. Например, отсутствие комиссий за операции с помощью собственных систем переводов по номеру телефона или при наличии платной ежемесячной подписки.

Кроме того, клиенты всех российских банков могут перевести деньги без комиссии с помощью Системы быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод.

КОМИССИИ БАНКОВ

Выяснилось, что все системно значимые банки все же взимают комиссии за переводы в другие банки за редким исключением. Например, в Сбербанке комиссия за перевод на карту в другой банк с дебетовой карты составит 1,5% от суммы перевода, но не менее 30 рублей, а с кредитной — 3%, минимум 390 рублей. Глава НСПК ожидает масштабный запуск биоэквайринга в магазинах в 2024 году

У ВТБ комиссия за переводу по номеру карты — 1,5% от суммы, минимум 50 рублей, по реквизитам на счет в другой банк — 0,5% от суммы, минимум 10 рублей, максимум 3000 рублей. У Совкомбанка по номеру карты — 1% (не менее 50 рублей), с кредитной карты — 2,9% от суммы плюс 290 рублей за каждую операцию. В банке "Юникредит" комиссия за переводы по реквизитам составит 0,75% от суммы перевода, минимум 100 рублей (максимум 1000 рублей).

В Газпромбанке за переводы в другой банк без СБП придется заплатить 1,5% (минимум 50 рублей). В Московском кредитном банке возможна комиссия, если будет превышен льготный лимит (комиссии разнообразны и зависят от ряда факторов). В "Тинькофф банке" на карты других банков можно перевести без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц. Комиссии в Райффайзенбанке за переводы по номеру счета составляют 0,75% от суммы перевода, минимум 50 рублей, максимум 1000 рублей. По номеру карты — 1,5% от суммы перевода, но не меньше 50 рублей. С кредитной карты — 3% от суммы перевода.

В банке "Открытие" комиссия за переводы с карты на карту в другой банк составляет 1,25% от суммы перевода (минимум — 30 рублей, максимум — 150 рублей), а по реквизитам — 0 рублей за операции до 100 тысяч рублей в месяц, свыше этой суммы — 0,5%, минимум 10 рублей, максимум 1000 рублей. Комиссии в Россельхозбанке — 1,5% от суммы перевода, минимум 50 рублей. В Промсвязьбанке комиссия за перевод на карту другого банка составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

Комиссия за переводы по реквизитам физлицу у Альфа-банка составляет 99 рублей, а комиссии за переводы с кредитной карты по номеру карты и номеру телефона составляют 5,9% плюс 150 рублей. В Росбанке также есть комиссии за переводы в другие кредитные организации: при переводе с карты Росбанка на карту другого банка комиссия составит 1,75%, при этом минимальный размер комиссии 49 рублей.