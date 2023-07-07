МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Украина намерена в середине июля провести национализацию принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену "Сенс банка", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Минфин Украины ждет роста экономики в 2023 году

"Украина планирует национализировать "Сенс банк"… у его российских владельцев уже на следующей неделе", — сказано в сообщении агентства.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. Законопроект сначала был поддержан украинским парламентом в конце мая.

В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".