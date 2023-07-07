МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Украина намерена в середине июля провести национализацию принадлежащего российским бизнесменам Михаилу Фридману и Петру Авену "Сенс банка", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Украина планирует национализировать "Сенс банк"… у его российских владельцев уже на следующей неделе", — сказано в сообщении агентства.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий Нацбанку Украины национализировать банки подсанкционных лиц. Законопроект сначала был поддержан украинским парламентом в конце мая.
В декабре власти Украины сообщали о начале процедуры национализации украинского Альфа-банка, который прошел ребрендинг и стал называться "Сенс банк".
https://1prime.ru/banks/20230707/841030297.html
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