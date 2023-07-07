МОСКВА, 7 июль — ПРАЙМ. Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 миллиарда рублей: в последний весенний месяц показатель впервые с марта показал отрицательную динамику, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Россиянам рассказали, как банки взимают комиссии за переводы

В феврале россияне перевели в банки-нерезиденты 125,3 миллиарда рублей — пока это минимальный уровень с начала года.

Затем этот показатель постоянно рос, достигнув в апреле значения в 156,7 миллиарда рублей. Таким образом, в мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.