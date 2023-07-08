БЕЙРУТ, 8 июл — ПРАЙМ. Вопрос о продлении полномочий находящегося под следствием главы Центробанка Ливана Рияда Саляме не стоит, рассматривается возможность назначения нового главы ЦБ, заявил РИА Новости источник в шиитской партии "Амаль". Ливан надеется на прорыв блокады и санкций

В отношении главы ЦБ Ливана ведется расследование в самом Ливане, а также во Франции и еще в четырех европейских странах. Его обвиняют в присвоении сотен миллионов долларов и отмывании денег за рубежом. Рияд Саляме возглавляет Центробанк с 1993 года, его полномочия истекают 31 июля.

"Продление полномочий главы Банка Ливана Рияда Саляме сейчас не предлагается, ведется работа, чтобы оценить нынешнюю ситуацию и возможность назначения нового главы", — сказал источник.

Согласно действующим договоренностям по распределению властных полномочий между представителями различных конфессий в Ливане, пост главы ЦБ занимает маронит, его заместителем может быть представитель шиитской общины. При этом, согласно законодательству, в отсутствие главы Центробанка его функции должен выполнять вице-президент.

"Со стороны партии "Амаль" уже поступали предупреждения о том, что заместитель Саляме шиит Васим Мансури не готов в нынешней ситуации взять на себя ответственность по управлению Центробанком. Шииты не будут готовы нести груз ответственности за финансы, на этот пост следует назначить маронита", — пояснил источник. Ливанские СМИ заявили о создании нового мира на руинах гегемонии США

При этом "Амаль" в принципе выступает против каких-либо назначений, пока пост президента республики остается вакантным и страной управляет временное правительство, однако ситуация требует действий, уточнил он. По его словам, поскольку в ближайшей перспективе президент страны вряд ли будет избран, необходимо назначить нового главу ЦБ.

Источник также опроверг сведения о том, что шиитское движение "Хезболлах" выступает против назначения преемника Саляме.

Парламент Ливана с осени прошлого года провел более 10 безрезультатных заседаний, пытаясь выбрать президента. Бывший президент республики Мишель Аун ушел со своего поста в конце октября 2022 года после шестилетнего правления, несмотря на отсутствие преемника. Сам Аун стал президентом лишь после двух с половиной лет и более 45 заседаний парламента — из-за постоянных политических разногласий кандидаты не могли набрать необходимое количество голосов. Обязанности президента возложены на переходное правительство во главе с и. о. премьер-министра Наджибом Микати.

Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.