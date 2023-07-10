МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" продал банк для бизнеса "Точка" на аукционе за 41,5 миллиарда рублей топ-менеджменту "Точки" и консорциуму инвесторов, включающему группу "Интеррос" Владимира Потанина, следует из сообщений кредитных организаций. "Тинькофф" приостановит долларовые переводы в казахский банк

"Траст" получит 41,5 млрд рублей за "Точку". Завершился аукцион по продаже "Трастом" 90,01% акций АО "Точка". Цена, сформированная аукционом, составила 41,5 млрд рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года", — говорится в пресс-релизе "Траста".

"Топ-менеджмент "Точки" и консорциум инвесторов консолидируют 100% АО "Точка". Топ-менеджмент привлек консорциум инвесторов для выкупа АО "Точка". В него вошли ведущие инвесторы в технологический сектор России – в частности группа "Интеррос", — сообщили в самом банке "Точка".

В нем уточнили, что команда топ-менеджеров "Точки" сформировала консорциум инвесторов, контролирующий 9,99% акций АО "Точка" через компанию "Каталитик пипл". "Теперь по итогам торгов команда намерена реализовать преимущественное право и консолидировать 100% АО "Точка" по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона", — объяснили в банке.

Там также отметили, что "в консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор" — это дает команде "Точки" максимум свободы для развития бизнеса, гарантирует сохранность культуры и команды банка. "В будущем Точка планирует усилить состав акционеров — в том числе за счет международных компаний", — заключили в кредитной организации.

В феврале "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка" со стартовой ценой 22,7 миллиарда рублей. А в июне 2023 года он перенес торги по продаже акций на 10 июля.