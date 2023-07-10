МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Приложение Райффайзенбанка вновь работает штатно после сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Сайт и приложение РЖД заработали в обычном режиме

"Райффайзен Онлайн" и "Райффайзен Инвестиции" работают штатно", — заявили в банке.

Ранее в понедельник пользователи жаловались на проблемы со входом в эти приложения.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года. Raiffeisen Bank International в настоящее время рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из ее капитала.