МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную монету "Работник строительной сферы" номиналом 10 рублей, сообщает регулятор. ЦБ объяснил причину ослабления рубля в июне

"Банк России 11 июля 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей "Работник строительной сферы" серии "Человек труда", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 22 миллиметра, тираж — 1 миллион штук. На ее лицевой стороне расположены надписи "Банк России" и "2023", изображены ветви лавра и дуба и указан номинал монеты – 10 рублей. Внутри цифры "0" имеется защитный элемент в виде числа "10" и надписи "руб", наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение рабочего, выполняющего кирпичную кладку, на фоне стилизованного изображения зданий. Слева по окружности идет надпись "Человек труда".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.