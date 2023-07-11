МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 12 по 18 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 129 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. "Почта банк" выяснил, как россияне ведут семейный бюджет

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 5 по 11 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 81 миллиард рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 819 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 121 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,48 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 11 июля) в объеме 1,41 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.