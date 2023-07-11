МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Доля нетоксичных валют в валютных вкладах россиян за год выросла в 24 раза — до 13,4%, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления БКС Максим Осадчий. Аналитик научил, в чем хранить валюту, когда рубль снова рухнет

"На 1 июня доля нетоксичных валют в валютных вкладах населения составила 13,38%, тогда как за год до этого составляла всего 0,55%. Соответственно, доля токсичных валют составила на 1 июня 86,6%", — указал аналитик.

Он добавил, что валютные средства населения в российских кредитных организациях сократились за май на 1 миллиард долларов, до 49,6 миллиарда долларов на 1 июня.

Вклады в нетоксичных валютах достигли 6,6 миллиарда долларов, увеличившись за месяц на 183,9 миллиона долларов. Вклады в токсичных валютах сократились за май на 1,2 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда долларов, сообщил Осадчий.

По его словам, вклады в нетоксичных валютах – это преимущественно вклады в юанях. Ставки по таким продуктам в российских банках уже достигают уровня 3,85% годовых. "Для сравнения: Народный банк Китая установил ключевую ставку (годовую ставку для первоклассных заемщиков) на уровне 3,55% годовых", — отметил эксперт.