МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россия вовремя повысила суверенитет и независимость в банковской сфере на фоне нарастающих негативных тенденций, заявил президент Владимир Путин. Мишустин раскрыл пути достижения технологического суверенитета

Глава государства во вторник встретился с председателем правления ВТБ Андреем Костиным.

По словам главы кредитной организации, отечественный банковский сектор чувствует себя надежно.

"То, что Вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов", — ответил Путин.