МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Банк ВТБ сумел преодолеть основные созданные недоброжелателями трудности, заявил президент России Владимир Путин. ВТБ вышел из зернового бизнеса, продав свою долю в "Деметра-Холдинге"

Глава государства во вторник встретился с главой кредитной организации Андреем Костиным.

Президент напомнил, что ВТБ занимается обслуживанием внешнеторговой деятельности. Банк, по его словам, был связан в значительной степени с клиентами, работавшими на зарубежную инфраструктуру.

"И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям. Тем не менее все-таки основные трудности благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды были преодолены", — подчеркнул Путин.