МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Банк ВТБ сумел преодолеть основные созданные недоброжелателями трудности, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник встретился с главой кредитной организации Андреем Костиным.
Президент напомнил, что ВТБ занимается обслуживанием внешнеторговой деятельности. Банк, по его словам, был связан в значительной степени с клиентами, работавшими на зарубежную инфраструктуру.
"И, конечно, проходить через те трудности, которые нам создали недоброжелатели, ВТБ было сложнее даже, может быть, чем другим финансовым учреждениям. Тем не менее все-таки основные трудности благодаря вашим усилиям и усилиям вашей команды были преодолены", — подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/banks/20230711/841053156.html
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