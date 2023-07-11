МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями отказался признать незаконными приказы Банка России об отзыве у краснодарского "ЮМК банка" лицензии и вводе в него временной администрации, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Кассация оставила в силе штраф для Google на два миллиарда рублей

Окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу собственников кредитной организации на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Суды рассматривают дело повторно. Сначала эти же три инстанции признали изданные в марте 2021 года акты ЦБ РФ незаконными. Так, столичный арбитражный суд в октябре 2021 года указал в решении, что мера в виде отзыва лицензии неадекватна выявленному нарушению. Две вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Затем дело дошло до зампреда Верховного суда России Юрия Глазова, возглавляющего Судебную коллегию по гражданским спорам, который передал его в Судебную коллегию по экономическим спорам, а та – на пересмотр в первую инстанцию.

Нарушение, из-за которого "ЮМК банк" лишили лицензии, заключалось в том, что в составе сведений об операциях, требующих обязательного сообщения в службу финансового мониторинга, банк не указывал ИНН физлиц — представителей клиентов-юрлиц. При этом указание ИНН в таких сообщениях, согласно документам самого ЦБ, и не было обязательным, отмечал ранее арбитражный суд Москвы.

Однако, как потом указал Глазов, "ЮМК банком" допущено 92 случая непредоставления ИНН, что является нарушением нормативных актов, принятых во исполнение закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Любое нарушение этого закона является существенным, говорится в определении зампреда ВС РФ, и его положения "не содержат разграничения нарушений его норм на существенные и малозначительные".

При повторном рассмотрении суды прислушались к этому доводу, а также отклонили довод краснодарского банка о том, что неоднократность нарушения спровоцировало отсутствие реагирования со стороны Росфинмониторинга.

"ЮМК банк" не был участником системы страхования вкладов. По данным рейтинга РИА Новости, банк на 1 января 2021 года занимал 225-е место в российской банковской системе по размеру активов. Одним из владельцев банка СМИ называют Олега Макаревича, главу "Южной многоотраслевой корпорации".