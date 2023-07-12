МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал 2023 года составила 23 миллиарда рублей. Это позволило компенсировать основные потери, вызванные санкциями и продолжить развитие бизнеса, говорится в сообщении банка. Отдали десятину. Как Россия прятала активы, чтобы Запад их не нашел

Активы с начала года выросли до 2,3 триллионов рублей, капитал — на 12 процентов, до 214 миллиардов рублей. Розничный кредитный портфель за три месяца увеличился на 5 процентов, до 611 миллиардов рублей, благодаря росту портфеля карт рассрочки "Халва" и росту залогового кредитования. Портфель корпоративных кредитов вырос на 4 процента, до 828 миллиардов рублей.

"За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021 года, адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ, чтобы абсорбировать убытки за рубежом и вырасти по основным показателям", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Намеченные меры Банка России по регуляторному ужесточению постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка. При этом развитие будет продолжаться благодаря диверсифицированной модели бизнеса, высокой адаптивности команды и эффективному риск-менеджменту.

Совкомбанк входит в топ-10 крупнейших банков страны, имеет высокие кредитные рейтинги "АКРА" и "Эксперт РА".