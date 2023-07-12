МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Азиатский банк развития (АБР) утвердил дополнительное финансирование в размере 190 миллионов долларов для проекта, направленного на улучшение инфраструктуры сельских районов Бангладеш, передает бангладешское издание Prothomalo. Сбербанк выдал рекордный объем кредитов россиянам в июне

Проект направлен на модернизацию сельских дорог, повышение продуктивности сельскохозяйственных районов и улучшение социально-экономических центров в сельских районах Бангладеш.

"Второй пакет дополнительного финансирования АБР будет направлен на дальнейшее расширение сети сельских дорог и внедрение инновационных систем в области устойчивости к изменению климата и стихийным бедствиям, улучшения условий жизни в сельских районах Бангладеш", — сказал главный специалист банка по развитию сельских районов Масахиро Нисимура.

Проект, одобренный в ноябре 2018 года, был направлен на модернизацию около 1700 километров сельских дорог, укрепление потенциала учреждений сельской инфраструктуры и пользователей дорог, а также улучшение планирования сельских дорог. С 2020 года к первоначальной цели было добавлено более 900 километров сельских дорог. Одобренный АБР кредит позволит дополнительно провести модернизацию еще 1350 километров сельских дорог с учетом всепогодных стандартов, устойчивости к изменению климата и функций безопасности.

"Этот проект помогает повысить эффективность и надежность транспорта в сельской местности, повысить производительность сельского хозяйства и создать рабочие места, чтобы способствовать устойчивому экономическому росту страны", — добавил Нисимура.

Азиатский банк развития был создан в 1966 году по инициативе ООН с целью содействия социальному и экономическому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. Членами банка являются 67 стран — 48 государств из Азии и Тихоокеанского региона и 19 нерегиональных участников. Ключевыми акционерами выступают США, Япония и Австралия.