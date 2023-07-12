МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России разработал рекомендации для повышения качества методологии и развития практики присвоения ESG-рейтингов, которые помогут сделать рейтинги более объективными, прозрачными и сопоставимыми между собой, сообщили в регуляторе. ЦБ заявил, что средства населения в банках России в июне продолжили рост

"Банк России разработал рекомендации для повышения качества методологии и развития практики присвоения ESG-рейтингов. Этот документ мягкого регулирования позволит заложить основу для того, чтобы сделать ESG-рейтинги более объективными, прозрачными и сопоставимыми между собой. Рекомендации предназначены как для составителей ESG-рейтингов, так и их пользователей — компаний и эмитентов, которые смогут учитывать критерии оценки для улучшения своей деятельности", — сообщили в ЦБ.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).

В Банке России отметили, что непротиворечивость, достоверность и своевременность ESG-рейтингов — необходимые условия для будущего устойчивого роста экономики России. Рейтинги позволяют оценить степень подверженности компаний внешним рискам, а так же их воздействие на окружающую среду и общество. "Кроме того, такие рейтинги обеспечивают доступ к зарубежным рынкам и повышают конкурентоспособность российских игроков", — обратили внимание в регуляторе.

Чтобы гармонизировать такие рейтинги, Банк России считает необходимым решить ряд методологических проблем, в том числе унифицировать определение ESG-рейтингов, установить минимальный набор элементов для оценки и единую рейтинговую шкалу. Регулятор предлагает участникам финрынка обеспечить качество и прозрачность ESG-рейтингов — например, делать методологию рейтингования открытой, регулярно ее пересматривать, унифицировать методику сбора информации для рейтинга.

Кроме того, организации, которые оценивают устойчивое развитие, должны иметь соответствующие компетенции и развивать их, и должны быть независимы от тех, кого оценивают. А еще ЦБ советует им обеспечивать полноту и достоверность информации о рейтингуемой компании. Если это не удается сделать, то нужно воздержаться от присвоения рейтинга.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ОЦЕНИВАТЬ

В своем информационном письме регулятор подробно описал рекомендации по оценке отдельных компонентов ESG: какие критерии надо включать в оценку, что учитывать. Первый компонент — "корпоративное управление" (G — governance). Здесь стоит оценивать структуру собственности компании, ее органы управления, стратегическое управление, систему вознаграждения, управление рисками и раскрытие информации.

Второй компонент — "окружающая среда" (E — environment). К его оценке регулятор предлагает подходить с двух сторон: как деятельность оцениваемой организации влияет на окружающую среду, и как среда влияет на ее деятельность. При этом рекомендуется обращать внимание на влияние на климат, энергопотребление и энергоэффективность, атмосферу, водные ресурсы, леса и биоразнообразие, обращение с отходами, расходы на охрану окружающей среды, и так далее.

Оценку по последнему компоненту — "социальная ответственность" (S — social) — ЦБ рекомендует проводить с учетом организационно-правовой формы, масштаба и отраслевой специфики деятельности организации. Смотреть рекомендуется, в частности, на политику равенства, организацию системы мотивации персонала, охраны труда, взаимодействие с обществом и третьими лицами.

Также регулятор предложил единую шкалу для сводной оценки ESG-рейтингов: ESG-AAA, ESG-AA, ESG-А – высокий уровень оценки, ESG-BBB, ESG-BB. ESG-В – средний уровень, и ESG-C — низкий уровень.