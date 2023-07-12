МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Тестирование на знание сложных финансовых инструментов за 1,5 года прошли 7,5 миллиона россиян, из них успешно справились с заданиями 2,4 миллиона человек, следует из пресс-релиза Банка России, основанного на данных мониторинга, проведенного по заказу регулятора НАУФОР и НФА. ЦБ раскрыл среднюю максимальную ставку по вкладам ведущих банков в России

"Тесты перед сделками со сложными инструментами успешно прошли 2,4 миллиона инвесторов. Всего за полтора года тестирования в нем поучаствовали 7,5 миллиона человек. Большинство (6,13 миллиона) проходили тесты вскоре после введения этой процедуры, затем число желающих сокращалось (1,36 миллиона человек в октябре 2022 — марте 2023 года)", — говорится в сообщении.

В первый год (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года) с тестами справились 31,3% участников, или 1,92 миллиона человек, в последующие полгода — 37,4%, или 0,51 миллиона человек, поясняет ЦБ РФ.

"Доля инвесторов, верно ответивших на вопросы с первого раза, держится на достаточно высоком уровне — 55%, а сдающих с трех или более попыток — понизилась с 30% в первый год тестирования до 25% в последующие полгода. Это может говорить о повышении уровня осознанности инвесторов и уходе от сдачи тестов путем перебора вариантов ответов", — оценивает регулятор.

В период с октября 2022 года по март 2023 года среди самых востребованных инструментов, по которым инвесторы проходили тестирование, оставались российские акции, не включенные в котировальные списки, и сделки с плечом. К ним добавились российские облигации без необходимого рейтинга. Также устойчиво рос интерес инвесторов к облигациям со структурным доходом. Число тестов по иностранным акциям, продажа которых была ограничена, заметно сократилось, указывается там же.

"Инструменты, по которым сдается наибольшее количество тестов, остаются и самыми трудными для понимания инвесторов — по ним высока доля неверных ответов. Значительная часть не сумевших пройти тесты и отказавшихся от дальнейших попыток передумала совершать сделки со сложными инструментами", — отмечается в сообщении Банка России.