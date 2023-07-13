АНКАРА, 13 июл — ПРАЙМ. Предполагаемый план Евросоюза подключитрь дочернюю структуру российского банка к платежной системе SWIFT потребует консенсуса среди западных стран и снятия барьеров для вывода российской агропродукции на мировые рынки, процесс будет сложным. Об этом заявил РИА Новости знакомый с переговорами источник. Глава ЮНКТАД надеется на успешное решение вопроса по Россельхозбанку

Ранее газета Financial Times писала, что Брюссель изучает возможность подключения к SWIFT специально созданной "дочки" "Россельхозбанка" для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна.

"Это довольно сложный процесс. Тут необходимы ясные намерения, консенсус и усилия для снятия всех барьеров. Необходимы, во-первых, время, потому что процесс согласования и выстраивания всего этого механизма дело не одного-двух дней, во-вторых, нужны усилия", — подчеркнул источник.

Reuters ранее сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с предложением продлить сделку хотя бы до подключения "дочки" "Россельхозбанка" к системе SWIFT "дочку".