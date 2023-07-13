МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. ВТБ запустил для своих клиентов-пользователей сервисами банка во "ВКонтакте" с устройствами на iOS и Android возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ преодолел основные трудности, заявил Путин

"ВТБ запустил новую опцию для пользователей банка в VK — теперь оплачивать товары и услуги можно, сканируя QR-код платежного документа. Сервис доступен клиентам с устройствами на iOS и Android", — сказано в сообщении.

Таком способом можно оплачивать повседневные операции, например, за ЖКХ, вузы, школы, детсады, а также налоги и штрафы ГИБДД.

Также пресс-службе сообщили, что в июле пользователям банка в VK стала доступна возможность пополнения счета в ВТБ со счетов других банков через СБП (me2me).

ВТБ весной запустил возможность пользоваться сервисами банка во "ВКонтакте". С чат-ботом ВТБ на этой платформе сегодня общаются уже более 80 тысяч пользователей. В первую очередь, их интересует просмотр баланса (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%). ВТБ планирует довести функционал онлайн-банка "ВКонтакте" до полноценного аналога мобильного приложения, рассказали в пресс-службе.