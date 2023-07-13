Хуснуллин оценил ситуацию с семейной ипотекой в России
Хуснуллин заявил, что за полгода семейную ипотеку в России взяли 152,5 тысяч человек
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. За шесть месяцев 2023 года семейную ипотеку в России получили 152,5 тысячи человек, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Мы активно продолжаем работать над улучшением жилищных условий граждан. Популярностью пользуется семейная ипотека. Например, за шесть месяцев этого года выдано 152,5 тысячи кредитов, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на программу поддержки многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. По его данным, это поможет еще более 33 тысячи семей, воспитывающих трёх и более детей, полностью или частично погасить ипотечный кредит.
https://1prime.ru/banks/20230713/841080713.html
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