МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. За шесть месяцев 2023 года семейную ипотеку в России получили 152,5 тысячи человек, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Семейная ипотека: условия в 2023 году, сроки действия, кто может оформить

"Мы активно продолжаем работать над улучшением жилищных условий граждан. Популярностью пользуется семейная ипотека. Например, за шесть месяцев этого года выдано 152,5 тысячи кредитов, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на программу поддержки многодетных семей, которые выплачивают ипотеку. По его данным, это поможет еще более 33 тысячи семей, воспитывающих трёх и более детей, полностью или частично погасить ипотечный кредит.