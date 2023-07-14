МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Кристофер Уоллер, один из управляющих Федеральной резервной системы США, в ходе выступления в четверг заявил, что не готов объявить о победе над инфляцией и считает необходимым в текущем году продолжить повышение процентных ставок. По его словам, следующее повышение должно произойти на июльском заседании ФРС. В ФРС США оценили экономическую активность в стране

"Устойчивость рынка труда и в целом хорошая динамика экономики США дают нам дополнительное пространство для ужесточения денежно-кредитной политики", — сообщил Уоллер.

Он отметил, что в прошлом месяце поддержал решение ФРС не вносить изменений в процентные ставки, чтобы иметь возможность оценить экономические последствия недавних потрясений в банковском секторе. Судя по всему, эти проблемы уже остались позади, сказал Уоллер.

Представитель ФРС сообщил, что поддерживает еще два повышения ставок на четверть процентного пункта в текущем году и "не видит причин, почему первое из этих повышений не должно произойти на заседании, которое состоится позднее в текущем месяце".

"При отсутствии дальнейшего прогресса в части (замедления) инфляции и признаков существенного спада экономической активности, второе повышение ставок на 25 базисных пунктов необходимо осуществить скорее раньше, чем позже, однако это решение будет приниматься в будущем", — сказал Уоллер. ФРС может принять решение о повышении ставок на сентябрьском заседании, если замедление инфляции не будет достаточно стремительным, добавил он. СМИ: США теряют свой самый ценный актив

Опубликованные ранее на текущей неделе данные показали, что инфляционное давление в США стремительно ослабевает, и годовые темпы роста потребительских цен возвращаются к целевому уровню, установленному ФРС на отметке 2,0%.

Тем не менее, финансовые рынки по-прежнему ожидают, что центральный банк повысит ставку по федеральным фондам с текущего диапазона 5,0%-5,25% в рамках заседания 25-26 июля. При этом инвесторы усомнились в необходимости еще одного повышения в текущем году, которое было заложено в июньских прогнозах ФРС.

Уоллер заявил, что замедление инфляции является хорошей новостью, но этого недостаточно, чтобы поменять его мнение.

"Один отчет не означает наличия тренда", — сказал он, добавив, что "инфляция кратковременно замедлилась летом 2021 года, прежде чем ситуация значительно ухудшилась". "Мне необходимо увидеть устойчивое улучшение, прежде чем я буду убежден в замедлении инфляции", — сообщил Уоллер.

"Рынок труда по-прежнему крайне устойчив" и "темпы роста зарплат по-прежнему выше уровней, которые бы способствовали возвращению (годовой) инфляции к 2,0%", сказал он.

ФРС осуществляла агрессивное ужесточение политики с марта 2022 года с целью добиться замедления инфляции, достигшей максимумов за несколько десятков лет.

На протяжении последних нескольких недель представители центрального банка США, такие как председатель ФРС Джером Пауэлл и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, сигнализировали о перспективах дальнейшего повышения ставок, несмотря на решение оставить их без изменений в июне, чтобы оценить последствия предыдущих действий регулятора. Тем временем некоторые другие руководители ФРС давали понять, что готовы сделать паузу в ужесточении политики.