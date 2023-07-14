АСТАНА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство Казахстана разрешило банкам республики вывозить из страны наличные российские рубли, соответствующее постановление кабмина опубликовано в информационно-правовой системе нормативных актов. ВВП Казахстана в первом полугодии увеличился на пять процентов

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и действует до 1 января 2024 года", — говорится в документе, принятом 11 июля.

Ранее в пояснительной записке к проекту постановления говорилось, что цель документа — вывоз банками второго уровня из наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Указом президента от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" был запрещен вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму свыше 10 тысяч долларов США. Национальный банк тогда пояснял, что ограничения были введены в целях сохранения финансовой стабильности и снижения давления со стороны спекулятивного спроса, так как на фоне внешних шоков наблюдался рост спроса на наличную иностранную валюту в стране.

Позже регулятор сообщил, что из-за действующего запрета в банках республики скопились наличные рубли в объемах, превышающих спрос на внутреннем валютном рынке. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объем приграничной торговли, а также свободное перемещение граждан стран ЕАЭС в туристических и иных целях внутри союза. В связи с этим правительство несколько раз давало разовые разрешения на вывоз российской валюты.