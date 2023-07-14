МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в пятницу составили 2,361 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. В ЦБ назвали новый вызов для российского права

Депозиты банков по сравнению с четвергом выросли на 48,2 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки банков на корсчетах по сравнению с четвергом снизились на 252,1 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 272,9 миллиарда рублей и составили 3,885 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.

В четверг сальдо операций Банка России с банковским сектором было положительным и составляло 0,661 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.