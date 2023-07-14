Российская денежная база с 30 июня по 7 июля выросла на 1,02 процента
ЦБ сообщил, что денежная масса в узком определении с 30 июня по 7 июля выросла на 1,02 процента
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 июля составил 18,182 триллиона рублей после 17,998 триллиона на 30 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 184,3 миллиарда рублей, или на 1,02%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/banks/20230714/841085063.html
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