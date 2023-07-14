МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 июля составил 18,182 триллиона рублей после 17,998 триллиона на 30 июня, сообщил Банк России. В ЦБ назвали новый вызов для российского права

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 184,3 миллиарда рублей, или на 1,02%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.