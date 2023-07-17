МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российские банки за июнь открыли в совокупности 51 дополнительный офис, что стало рекордом с июля 2019 года, это изменение произошло за счет расширения банковской сети в новых регионах, проанализировал данные ЦБ для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. ЦБ выявил в первом полугодии 1139 нелегалов на финрынке

"За июнь число допофисов российских банков увеличилось на 51 единицу. Это – рекорд после июля 2019 года, когда число допофисов выросло на 62 единицы. Рост числа допофисов в июне произошел за счет расширения банковской сети на новых территориях", — рассказал аналитик.

Так, за июнь в новых регионах было открыто 63 дополнительных офиса (в ДНР – 54, в ЛНР – восемь, в Херсонской области – один). Это рекордный рост за период с 1 ноября 2022 года, когда ЦБ начал публиковать информацию о числе допофисов на новых территориях, указал Осадчий.

За май 2023 года там было открыто 35 допофисов, за апрель – 51, за март – 48.

"В целом же происходит процесс сокращения банковской сети: за период с 1 января 2019 года до 1 июля 2023 года число допофисов сократилось на 5483 единицы", — рассказал он.

Так, Сбербанк за июнь снизил число допофисов на 39, тогда как за май было сокращено 56 допофисов, за апрель 40, за март – 47. Рекордным для Сбербанка стал сентябрь прошлого года, когда число его допофисов снизилось на 527 единиц.

Сбербанк в этом году открыл первые дополнительные офисы в Крыму: один в Ялте и один в Севастополе. При этом за период с 1 января 2019 года до 1 июля 2023 года число допофисов Сбербанка сократилось на 1985 единиц.