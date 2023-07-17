МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Повышение лимита бесплатных переводов до 30 миллионов рублей в месяц затронет операции по реквизитам счета в онлайне и переводы через Систему быстрых платежей (СБП), комиссия за переводы по реквизитам карты сохранится — соответствующий законопроект сейчас рассматривает Госдума, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. ЦБ ждет ускорения годовой инфляции в ближайшие месяцы

"Сумма 30 миллионов в месяц для онлайн-переводов по реквизитам счета и по Системе быстрых платежей", — ответил Аксаков на вопрос, для каких операций и до какой суммы планируется повысить лимит бесплатных переводов в рамках законопроекта.

По его словам, согласно законопроекту, для переводов по номеру карты комиссия сохранится. Также он отметил, что ЦБ с такими изменениями согласен и высказался положительно.

Сейчас при совершении перевода из банка в банк чаще всего придется заплатить комиссию. При этом клиенты всех российских банков могут перевести деньги без комиссии с помощью СБП на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Свыше этой суммы комиссия составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей за перевод.