МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 19 по 25 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Ставки слишком высоки. В каких банках опасно держать деньги

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 12 июля по 18 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 129 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 149 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 10 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,59 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 18 июля) в объеме 1,39 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.