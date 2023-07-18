МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение нижестоящей инстанции, которая отказалась рассматривать заявление столичной инспекции ФНС России № 47 о банкротстве кипрской Retail Chain Properties Limited, подконтрольной бывшим владельцам банка "Траст" Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. ФНС назвала долг компаний перед бюджетом временным явлением

Как следует из опубликованного постановления, апелляционный суд удовлетворил жалобу ФНС на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы о возвращении заявления и обязал суд первой инстанции проверить его обоснованность.

Кипрская компания владеет торговой недвижимостью в Москве. Так, она сдавала помещения магазинов в аренду австрийской торговой сети Billa, которую в 2021 году приобрела "Лента", принадлежащая компании "Севергрупп" Алексея Мордашова.

Первая инстанция, отказавшись возбуждать дело о банкротстве, сослалась на то, что представительство Retail Chain Properties на территории России не является юрлицом и на него не распространяются нормы российского закона о банкротстве. Ликвидация юридического лица, в том числе принудительная, осуществляется в соответствии с законодательством страны, где такое лицо зарегистрировано, отметил суд.

Апелляционный суд признал такой подход ошибочным. Он указал, что Retail Chain Properties всю свою деятельность, связанную с собственным или арендованным недвижимым имуществом, осуществляет исключительно на территории России, имеет расчетные счета в российских банках, конечные бенефициары и руководитель организации также являются гражданами РФ. При этом компания не ведет никакой деятельности и не представляет финансовую отчетность на Кипре.

Суд также напомнил про санкции, из-за которых ФНС не может инициировать банкротство должника на Кипре. В такой ситуации отказ кредитору в применении российских механизмов, направленных на удовлетворение требований в отношении имущественной массы иностранного юрлица на территории России, ограничивал бы право кредитора на получение судебной защиты со стороны российского суда, подчеркнула апелляция.

В постановлении говорится, что Retail Chain Properties имеет задолженность перед российским бюджетом в размере около 208 миллионов рублей, в том числе основной долг – более 182 миллионов рублей.