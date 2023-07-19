МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Крупные российские банки в основном предлагают клиентам взять ипотеку с первоначальным взносом в размере минимум 10-15% от стоимости кредита, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив информацию на сайтах кредитных организаций. В Банке России не ожидают снижения ставок по ипотеке

Во вторник Сбербанк сообщил, что снижает минимальный первоначальный взнос по ипотеке на первичное и вторичное жилье до 10% с 15%.

Кроме Сбербанка первый взнос в 10% от стоимости жилья можно заплатить в ВТБ, Росбанке, Промсвязьбанке, "Открытии" и "Ак Барс банке". А вот в "Московском кредитном банке" взнос в размере 10% доступен только при покупке жилья в новостройке, для вторички его минимальный размер составляет уже 15%.

Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, РНКБ и банк "Санкт-Петербург" предлагают ипотеку с минимальным первоначальным взносом в 15% как для первичного, так и для вторичного жилья. У банка "Тинькофф" такой первый взнос доступен для вторички, а на первичное жилье ипотека предоставляется только по льготным программам. Если оформлять ипотеку в банке "Уралсиб", то для первичного жилья придется заплатить первоначальный взнос минимум в 15%, а для вторичного — уже 20%.

Различаются размеры первого взноса по кредиту и в Совкомбанке: по жилищной ссуде на квартиру в новостройке он составит 20%, а для вторички — 15%.

Самый высокий первый взнос среди крупных кредитных организаций в банках "Юникредит" и "Абсолют": как на новое жилье, так и на вторичное он составит 20%.