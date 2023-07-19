МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сбережения россиян в рублях в Сбербанке в середине июля превысили 20 триллионов, банк ждет продолжения роста сегмента до конца года, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк открыл первый офис в Керчи

"Портфель рублевых пассивов населения в Сбербанке превысил 20 триллионов рублей. В июне прирост ускорился до 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется", — сказано в сообщении. В банке отметили, что достижение отметки в 20 триллионов рублей произошло в середине июля.

По данным директора департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергея Широкова, клиенты банка предпочитают сберегать в российских рублях, и кредитная организация прогнозирует продолжение роста накоплений в национальной валюте до конца года.

В то же время, в валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар и евро, а доля валютных вкладов в общем объёме средств физлиц в Сбербанке сейчас составляет 8%.

Согласно данным ЦБ, на конец мая физлица хранили в кредитных организациях 38,2 триллиона рублей.