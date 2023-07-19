МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Социальные сети сыграли роль в панике, которая привела к краху нескольких крупных банков в США в этом году, и Европейскому союзу следует задуматься о введении банковского надзора в соцсетях, заявил глава ЦБ Германии и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель в интервью медиагруппе RND. Финляндия посчитала убытки от разрыва с Россией и раскаялась

"Случай с Silicon Valley Bank показал, что нам нужно быть быстрее. Там комментарии в социальных сетях внесли вклад в "набег на банк", то есть массовое изъятие вкладов из банка. Вопрос в том, могут ли что-то подобное вызвать фейковые новости. Недавно я с интересом услышал от коллеги из Южной Кореи, что там есть целевая группа по банковскому надзору, которая систематически отслеживает социальные сети. Она заблаговременно видит, если что-то такое появляется. Мы могли бы подумать о таком в Европе", — сказал Нагель.

Сам же крах нескольких американских банков он связал, прежде всего, с ошибками в бизнес-политике самих этих банков.

Сложности в банковском секторе США обострились в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы США, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.