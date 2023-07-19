МОСКВА, 19 июля — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 (2448). Глава ЦБ Германии указал на роль соцсетей в крахе американских банков

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6384-У от 28.03.2023 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74146 от 6.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6395-У от 3.04.2023 "О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и поставленного на учет в системе гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов, перед участниками, правопреемниками участников негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74213 от 11.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6398-У от 6.04.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74252 от 13.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6399-У от 6.04.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2016 года № 574-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74253 от 13.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6401-У от 6.04.2023 "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках пассажиров вреда их жизни, здоровью, имуществу" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74255 от 13.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6403-У от 6.04.2023 "О требованиях к порядку размещения страховщиком указанной в пунктах 6 и 62 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" информации на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74257 от 13.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6404-У от 6.04.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74254 от 13.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6405-У от 6.04.2023 "О требованиях к обеспечению бесперебойности и непрерывности функционирования официальных сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, иных информационных систем в целях осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74256 от 13.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6428-У от 29.05.2023 "О требованиях к операционному аудиту, проводимому в центральном депозитарии, а также о требованиях к деятельности центрального депозитария при проведении операционного аудита" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74216 от 11.07.2023, вступает в силу с 15.07.2023/;

— указание № 6435-У от 6.06.2023 "О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2021 года № 5814-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74186 от 10.07.2023, вступает в силу с 1.04.2024/;

— указание № 6437-У от 6.06.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74167 от 7.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;

— указание № 6438-У от 6.06.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74181 от 10.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;

— указание № 6439-У от 6.06.2023 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам бухгалтерского учета" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74182 от 10.07.2023, вступает в силу с 1.01.2024/;

— указание № 6440-У от 7.06.2023 "О порядке представления служащими Банка России, финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг и руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также гражданами, претендующими на указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Банк России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74227 от 12.07.2023, вступает в силу с 15.09.2023/;

— указание № 6442-У от 7.06.2023 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 22 июня 2021 года № 5824-У" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 74212 от 11.07.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении АКБ "ДАЛЕТБАНК" /АО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов.