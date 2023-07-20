МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские банки могут поручать зарубежным финансовым организациям проводить идентификацию иностранного клиента, и за счет этого удаленно открывать счета иностранцам, соответствующий закон вступил в силу в четверг. Сенаторы обязали банки проверять переводы физлиц на мошенничество

По новым правилам, человеку достаточно будет обратиться в кредитную организацию в своей стране, пройти идентификацию, а затем подать заявку на открытие счета, вклада и получения карточки в России.

Присутствовать лично в кредитной организации будет необязательно. При этом платежи таких клиентов будут контролироваться: для физических лиц на сумму операции от 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч рублей.

Как указал в беседе с агентством начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, нововведение позволит решить трудности, с которыми сталкиваются иностранные туристы в России из-за санкций. Он напомнил, что карты Visa, MasterCard, выпущенные иностранными банками, не работают в России.

"Открытие счетов и вкладов иностранцам без их присутствия в российском банке позволит им получать карты российских банков за рубежом или сразу по приезде в Россию, что ослабит эту проблему и тем самым будет способствовать увеличению потока туристов из дружественных стран в Россию", — отметил аналитик.