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2023
https://1prime.ru/banks/20230720/841131291.html
Российские банки получили право удаленно открывать счета иностранцам
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Российские банки могут поручать зарубежным финансовым организациям проводить идентификацию иностранного клиента, и за счет этого удаленно открывать счета иностранцам,... ПРАЙМ, 20.07.2023
новости, банки, финансы, экономика, мировая экономика, россия, банки, счета, иностранцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские банки могут поручать зарубежным финансовым организациям проводить идентификацию иностранного клиента, и за счет этого удаленно открывать счета иностранцам, соответствующий закон вступил в силу в четверг.
По новым правилам, человеку достаточно будет обратиться в кредитную организацию в своей стране, пройти идентификацию, а затем подать заявку на открытие счета, вклада и получения карточки в России.
Присутствовать лично в кредитной организации будет необязательно. При этом платежи таких клиентов будут контролироваться: для физических лиц на сумму операции от 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч рублей.
Как указал в беседе с агентством начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, нововведение позволит решить трудности, с которыми сталкиваются иностранные туристы в России из-за санкций. Он напомнил, что карты Visa, MasterCard, выпущенные иностранными банками, не работают в России.
"Открытие счетов и вкладов иностранцам без их присутствия в российском банке позволит им получать карты российских банков за рубежом или сразу по приезде в Россию, что ослабит эту проблему и тем самым будет способствовать увеличению потока туристов из дружественных стран в Россию", — отметил аналитик.