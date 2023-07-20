МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Турции (ЦБ) объявит в четверг решение по ключевой ставке на фоне падения национальной валюты, лиры, и повышения цен, эксперты прогнозируют, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы. ЦБ Турции может объявить о повышении ключевой ставки до 16,5-17 процента

Глава ЦБ Турции Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, сообщили в начале июля местные СМИ.

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар.

РАЗГРУЗИТЬ РЫНОК, НО НЕ ОБИДЕТЬ БИЗНЕС

Центральный банк в 14.00 по местному времени (совпадает с мск) может объявить о повышении учетной ставки до 16,5-17%, чтобы не ставить в затруднительное положение бизнес-сферу, отмечает газета Hürriyet.

Согласно прогнозам приближенного к правительству колумниста Абдулькадира Сельви, Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу.

"Ведь всем известно, что повышение процентных ставок является одним из самых больших препятствий для инвестиций. Если не произойдет никаких неожиданностей, процентная ставка может находиться в районе 16,5-17%. Однако не следует забывать, что комитет по монетарной политике собирается каждый месяц, и все данные, особенно развитие ситуации в экономике и последствия принятых решений, рассматриваются", — отметил колумнист.

А КАК ЖЕ ЛИРА?

Тем временем стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск 18 июля, курс доллара к турецкой лире поднимался до 27,0075 лиры за доллар с уровня предыдущего закрытия в 26,3486.

Такая динамика наблюдается в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ Турции.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, курс турецкой лиры, обновивший исторический минимум в 27 лир за доллар на бирже, пробил эту отметку и в обменных пунктах в Стамбуле. В большинстве обменных пунктах в центральных районах Стамбула — Фатих, Кумкапы и Еникапы — доллары покупают за 27-27,5 лиры, а продают за 27,5-28 лир. Евро стоит не менее 30,8 лиры, продать его можно за 29,9-30,3 лиры.

ЭКОНОМИТЬ ВСЕМ!

Госучреждения Турции получили циркуляр за подписью министра финансов Мехмета Шимшека с напоминанием о необходимости пересмотра всех расходов и перехода на режим жесткой экономии, сообщало государственное агентство Anadolu.

В частности, в письме министр напомнил об изданном еще в 2021 году циркуляре за подписью президента страны о мерах экономии. Шимшек отметил, что меры экономии касаются внутренних и внешних расходов из собственных бюджетов или других источников финансов госучреждений, а также движимого имущества и недвижимости. "Общим принципом должна быть максимальная экономия при оказании государственных услуг без выхода за пределы бюджета", — пишет издание.

С целью экономии средств госучреждениям советуют не увеличивать число рабочих мест, не брать дополнительные расходы, стремиться к совместным закупкам. Предполагается, что учреждения снизят расходы на приобретение и использование служебного автотранспорта, связь, публикации в СМИ и канцелярию и другие.

А ЦЕНЫ ЖЕ РАСТУТ!

Автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива, в том числе за счет повышения НДС властями, рост составил более 20%, а с начала года — более 60%.

Еще в субботу литр бензина на заправках в крупных городах стоил порядка 28 турецких лир, а в воскресенье за счет увеличения НДС и общего повышения цен литр стоит уже 34 лиры (около 120 рублей). Литр дизельного топлива подорожал с 26,3 до 32,3 лир (110 рублей).

В начале года бензин был дешевле дизеля, литр стоил порядка 21 лиры, а дизель — 23,5 лир. Таким образом, рост цен на топливо превысил 60%.

Литр сжиженного газа также подорожал до 14 лир.

Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.

Власти Турции увеличили с 10 июля в три раза — до 760 долларов — пошлину на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов, в полтора раза подорожали услуги нотариусов, увеличен НДС с 18% до 20%, также повышены налоги на различные азартные игры.