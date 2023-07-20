МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ряд операций недоступен в полном объеме в веб-версии "Сбербанк Онлайн" из-за проведения технических работ, говорится в сообщении кредитной организации. Греф надеется, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка

"Уважаемый клиент, в связи с проведением технологических работ ряд операций недоступен в полном объеме, приносим извинения за доставленные неудобства", — сказано в сообщении при заходе в личный кабинет на сайте онлайн-банка.

Аналогичных ограничений в мобильном приложении банка нет.