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2023-07-20T10:41:23+03:00
2023-07-20T10:41:23+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230720/841135124.html
Клиентов Сбербанка предупредили об ограничениях в работе "Сбербанк Онлайн"
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Ряд операций недоступен в полном объеме в веб-версии "Сбербанк Онлайн" из-за проведения технических работ, говорится в сообщении кредитной организации. "Уважаемый клиент, в связи... ПРАЙМ, 20.07.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, технологии, сбербанк онлайн
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ряд операций недоступен в полном объеме в веб-версии "Сбербанк Онлайн" из-за проведения технических работ, говорится в сообщении кредитной организации.
"Уважаемый клиент, в связи с проведением технологических работ ряд операций недоступен в полном объеме, приносим извинения за доставленные неудобства", — сказано в сообщении при заходе в личный кабинет на сайте онлайн-банка.
Аналогичных ограничений в мобильном приложении банка нет.