МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил депутатский запрос председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с целью запретить банкам списывать повышенные комиссии за проведение сомнительных операций или при закрытии счетов. Российские банки получили право удаленно открывать счета иностранцам

"Я направил обращение в… Центральный банк Набиуллиной в связи с тем, что юристы на встрече со мной сообщили о существующей порочной практике, когда банки в соответствии с законом о Противодействии легализации средств, полученных преступным путем, не информируют Росфинмониторинг, но при этом они от того объема средств, которые находится на счетах, могут удерживать приличную комиссию", — сообщил Нилов РИА Новости.

В депутатском запросе, который имеется в распоряжении РИА Новости уточняется, что банки ведут себя недобросовестно и преследует цель не соблюдать федеральное законодательство, они незаконного обогащаются из-за "несовершенного механизма реализации". В нем написано, что такие случаи являются нередкими в судебной практике. Предприниматели выигрывают судебные дела, оспаривая незаконность списанных комиссий.

"Необходимо внести изменения в федеральный закон таким образом, чтобы предусмотренное договором с клиентом право банка на какую-либо комиссию при закрытии счета на основании предполагаемых нарушений согласно федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" имело место исключительно в случае направления сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. В противном случае банк не должен иметь право применять предусмотренные или не предусмотренные договором комиссии в отношении клиента", — отмечается в запросе.