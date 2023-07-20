МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Юнистрим банк" после попадания в SDN-лист США продолжает свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги для клиентов, сообщил банк. США расширили список санкций против России

"В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги и возможности, которые вы ожидаете от нашего банка. Наша команда работает над выполнением всех регулирующих требований и соблюдает все международные стандарты, чтобы обеспечить стабильность и надежность наших услуг", — говорится в сообщении в телеграм-канале банка.

Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, "Тинькофф банк", банк "Солидарность" и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).