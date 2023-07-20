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"Юнистрим банк" после санкций США продолжил деятельность в штатном режиме
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"Юнистрим банк" после попадания в SDN-лист США продолжает свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги для клиентов, сообщил банк. "В настоящее время мы продолжаем... ПРАЙМ, 20.07.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, юнистрим банк, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Юнистрим банк" после попадания в SDN-лист США продолжает свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги для клиентов, сообщил банк.
"В настоящее время мы продолжаем свою деятельность в штатном режиме, обеспечивая все услуги и возможности, которые вы ожидаете от нашего банка. Наша команда работает над выполнением всех регулирующих требований и соблюдает все международные стандарты, чтобы обеспечить стабильность и надежность наших услуг", — говорится в сообщении в телеграм-канале банка.
Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, "Тинькофф банк", банк "Солидарность" и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).