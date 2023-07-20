МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестанут работать за рубежом 20 июля, банк рекомендует скорее снять наличные, сообщили корреспонденту РИА Новости в поддержке банка. США расширили список санкций против России

Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк".

"Если вы находитесь за границей, постарайтесь снять наличные в ближайшее время, карты перестанут работать 20 июля 2023 года. В России их можно использовать как обычно", — сообщили в банке.