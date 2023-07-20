МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в поддержке банка. Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестанут работать за рубежом 21 июля

"Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме", — ответил сотрудник поддержки на вопрос, продолжает ли кредитная организация выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay.

Отмечается, однако, что из-за риска вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить прием переводов денежных средств от банка за рубежом. "Солидарность" рекомендует тем, кто находится за границей, снять наличные сегодня.

"Операции на территории Российской Федерации осуществляются в обычном режиме. В случае существенных изменений мы будем информировать Вас в оперативном режиме по всем сервисам и продуктам банка", — добавили в банке.

Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, "Тинькофф банк", банк "Юнистрим" и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).