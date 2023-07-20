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Банк "Солидарность" продолжит выпускать и обслуживать карты UnionPay
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Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 20.07.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, unionpay, банк "солидарность"
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список США, продолжает выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay в штатном режиме, сообщили РИА Новости в поддержке банка.
"Да, конечно. Банк продолжает работать в штатном режиме, обслуживает карты в штатном режиме", — ответил сотрудник поддержки на вопрос, продолжает ли кредитная организация выпускать и обслуживать карты платежной системы Union Pay.
Отмечается, однако, что из-за риска вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить прием переводов денежных средств от банка за рубежом. "Солидарность" рекомендует тем, кто находится за границей, снять наличные сегодня.
"Операции на территории Российской Федерации осуществляются в обычном режиме. В случае существенных изменений мы будем информировать Вас в оперативном режиме по всем сервисам и продуктам банка", — добавили в банке.
Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, "Тинькофф банк", банк "Юнистрим" и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).