МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Банк России по итогам совета директоров в пятницу на фоне "ползучих" инфляционных рисков может повысить ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт — до 8-8,5% годовых, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. В таком случае это может стать первым повышением после шести сохранений подряд. ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 17,5 процента

После введения ключевой ставки в России в 2013 году было лишь три периода, когда ЦБ продолжительное время сохранял ставку неизменной. Так, в июле 2015 года регулятор снизил ставку до 11% и шесть заседаний держал ее на этом уровне, затем в 2020 году была пауза с уровнем 4,25% длительностью в четыре заседания, а с октябрьского заседания 2022 года начался третий такой период — регулятор сохранял ставку шесть заседаний подряд на уровне 7,5%.

Тем не менее Банк России постепенно ужесточал сигнал по дальнейшим действиям: сейчас регулятор в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях. В последнее время инфляция в России ускорилась: в годовом выражении она выросла до 3,25% на конец июня с 2,51% месяцем ранее, а к 17 июля увеличилась до 3,86%. Одновременно инфляционные ожидания россиян на год вперед в июле резко выросли — до 11,1% с июньских 10,2%.

"Резкая девальвация рубля на фоне ухудшения платежного баланса, "ползучий" рост инфляции, высокие инфляционные ожидания населения, давление на издержки производителей послужат причиной повышения Банком России ключевой ставки. В базовом сценарии НРА ожидает повышение ставки на 0,75 процентного пункта, в оптимистичном — 0,5 процентного пункта. А в пессимистичном сценарии мы предполагаем, что регулятор может решиться на "упреждающее" повышение ставки на 1 процентный пункт, но в данный момент вероятность такого события выглядит невысокой", — считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов отмечает, что ЦБ, скорее всего, повысит ставку в июле на 0,5 процентного пункта — до 8%, но последние данные по инфляции увеличивают шансы роста ставки сразу на 1 процентный пункт. Такой же разброс шагов регулятора допускает и руководитель внешних коммуникаций "Хоум банка" Станислав Дужинский из-за активизации потребительских настроений россиян на фоне адаптации к новым экономическим реалиям и роста зарплат.

В то же время начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев считает, что радикальный шаг в 1 процентный пункт по-прежнему выглядит менее вероятным, и ждет более демократичных 0,5 процентного пункта. "Если существовала необходимость в повышении размера ключевой ставки на 1 процентный пункт и выше, то ЦБ, скорее всего, не стал бы дожидаться очередного заседания и повысил ставку вне графика совета директоров", — указал он.

Аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев также прогнозирует шаг в 0,5 процентного пункта на фоне роста потребительских цен выше уровня 4% в пересчете на год. С этим согласен и кредитный аналитик "Тинькофф Инвестиций" Михаил Иванов. Такого же решения от Банка России ждет и эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер, который отметил, что "ужесточение денежно-кредитной политики априори играет за нацвалюту, ее укрепление".