МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление пруденциального регулирования Банка Англии оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse (CS) на сумму более 387 миллионов долларов из-за нарушений в области управления рисками, соответствующее заявление опубликовано на сайте Банка Англии. Швейцарский UBS завершил сделку по приобретению Credit Suisse

"Управление пруденциального регулирования оштрафовало Credit Suisse International (CSI) и Credit Suisse Securities на сумму 87 миллионов фунтов стерлингов… Действия управления пруденциального регулирования являются частью скоординированной глобальной резолюции,… которая предусматривает совокупные штрафы на сумму свыше 387,5 миллионов долларов, налагаемые управлением пруденциального регулирования и советом управляющих Федеральной резервной системы", — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается в заявлении, это самый высокий штраф, налагаемый управлением пруденциального регулирования, и единственный случай, когда расследование выявило нарушения четырех основных правил регулятора Банка Англии.

Причиной введения штрафа являются серьезные нарушения, допущенные банком в области управления рисками в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года.

В ФРС США, в свою очередь, сообщили, что сумма штрафа составила 268,5 миллионов долларов, в качестве причины названы неправомерные действия Credit Suisse, в частности, "небезопасная и ненадлежащая практика управления кредитными рисками в отношении бывшего контрагента, (американского семейного офиса — ред.) Archegos Capital Management".

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже только за один день обвалилась на четверть. Наблюдатели опасались краха банка вследствие волны банкротств банков в США. После этого центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).