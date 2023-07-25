МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Половина россиян в последние два года стали реже использовать наличные деньги, однако полностью отказались от "бумажных расчетов" лишь 7% жителей нашей страны, показало исследование банка "Открытие" для РИА Новости. Правительство Казахстана разрешило банкам вывозить наличные рубли за рубеж

"51% россиян стали использовать наличные деньги в последние два года реже, чем раньше, а 10% хотели бы полностью отказаться от наличных в ближайшие два года. При этом треть россиян по-прежнему активно использует наличные при оплате товаров и услуг, а вообще не пользуются лишь 7%", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 1000 респондентов.

Отвечая на вопрос о предпочтительных способах оплаты товаров и услуг (можно было давать более одного варианта ответа), 80% назвали банковские карты, 31% — наличные, 28% — перевод по Системе быстрых платежей или карте, 16% — бесконтактные платежи, в том числе по QR-коду.

Постоянно, каждый день платят наличными 11% опрошенных. Еще 23% платят наличными часто, несколько раз в неделю. Редко, время от времени, делают это 36% респондентов. А 23% используют наличные, только если нельзя заплатить другим способом.

Более половины россиян (51%) не намерены менять частоту использования наличных в ближайшие два года. 25% хотели бы использовать их реже, чем сейчас. При этом 6% хотели бы платить наличными чаще, отмечается в исследовании.