МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы: в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций страны на сегодняшний день нет опции внесения иностранной валюты, сообщают "Известия". Путин обязал банки проверять переводы на мошенничество

Об отсутствии такой функции изданию сообщили в Сбере. А в ВТБ отметили, что клиенты не могут пополнить счет в западных валютах через устройства самообслуживания с 19 апреля 2022 года.

В банке "Открытие" заявили, что его банкоматы принимают исключительно национальную валюту. С начала весны прием долларов и евро через банкоматы прекратили в Райффайзенбанке и Юникредитбанке. В Газпромбанке подчеркнули, что опции приема иностранной валюты "уже давно нет". В Совкомбанке уточнили, что возможность пополнения валютных вкладов наличными действовала лишь до 10 марта прошлого года. Также "Известия" сообщают, что невозможно внести валюту в банкоматах МКБ, РСХБ, ПСБ и Росбанка.

Примечательно, что в большинстве кредитных организаций, как отмечает издание, не рассказали, по какой причине была отменена опция.

Среди системно значимых кредитных организаций, согласно информации специалистов колл-центров, принимают валюту только банкоматы Альфа-банка, который не берет за это комиссию, и банка "Тинькофф", где за внесение долларов и евро взимается 5%.