МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Результаты опроса крупнейших банков, опубликованные во вторник, вряд ли помешают Европейскому центральному банку повысить в четверг ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, считает Берт Колейн, старший аналитик ING. ЕС и ЕЦБ не согласны насчет замороженных российских активов, пишет СМИ

Согласно этим данным, во 2-м квартале условия кредитования в еврозоне продолжили ужесточаться, а спрос на кредиты со стороны компаний и домохозяйств резко упал, в основном ввиду высоких процентных ставок.

"Опросы по-прежнему указывают на значительное ужесточение условий, но пока это не привело к радикальному изменению ситуации с кредитованием", — добавляет он.