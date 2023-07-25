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2023
https://1prime.ru/banks/20230725/841182830.html
Снижение спроса на кредиты не помешает ЕЦБ повысить ставки, считают в ING
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Результаты опроса крупнейших банков, опубликованные во вторник, вряд ли помешают Европейскому центральному банку повысить в четверг ключевую процентную ставку на 25 базисных... ПРАЙМ, 25.07.2023
банки, финансы, новости, еврозона, европа, ставка ецб, повышение ставок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Результаты опроса крупнейших банков, опубликованные во вторник, вряд ли помешают Европейскому центральному банку повысить в четверг ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, считает Берт Колейн, старший аналитик ING.
Согласно этим данным, во 2-м квартале условия кредитования в еврозоне продолжили ужесточаться, а спрос на кредиты со стороны компаний и домохозяйств резко упал, в основном ввиду высоких процентных ставок.
"Опросы по-прежнему указывают на значительное ужесточение условий, но пока это не привело к радикальному изменению ситуации с кредитованием", — добавляет он.