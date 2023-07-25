МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Киви банк" временно и частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий ЦБ к отчетности, говорится в сообщении кредитной организации. Узбекистанские банки приостановили обслуживание системы "Юнистрим"

"По итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня "Киви банка". Регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, вступающее в силу с 26 июля 2023 года", — сообщили в банке.

Банк находится в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов.

"Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных", — добавили в банке.

При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затрагивают, подчеркнули в банке.

"Надеемся, что нам удастся быстро устранить выявленные недочеты и снять временные ограничения. Даже с учётом временного предписания "Киви банк" и Группа Qiwi сохранят прибыльность и финансовую устойчивость", — добавили там.